يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي بعد منتصف هذه الليلة، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "رئاسة مجلس الوزراء تذكر بموعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 27 من تشرين الأول الجاري حيث تؤخر الساعة ستين دقيقة منتصف ليلة الخميس".

وكان مجلس الوزراء أقر عام 2011 تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من اخر جمعة من شهر تشرين الأول وبدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من اخر جمعة من شهر اذار من كل عام.

وتعمل سوريا بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي، في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن هناك نحو 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

سيريانيوز