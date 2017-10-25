بلغ كل من مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة

في المباراة الأولى، سجل جيسي لينغارد هدفي مانشستر يونايتد حامل اللقب في مرمى سوانسي سيتي (2-صفر) ليقوده إلى فوز سهل بعكس الفوز المتأخر لآرسنال على نوريتش سيتي بعد التمديد، وعبور مان سيتي بفوزه بركلات الترجيح على ولفرهامبتون متصدر الدرجة الأولى.



وتنتظر مانشستر يونايتد مباراة قمة في الدوري السبت المقبل ضد توتنهام على ملعب اولدترافورد.



وبشق الأنفس تغلّب آرسنال بعد التمديد على ضيفه نوريتش سيتي من الدرجة الأولى 2-1.

وعلى ملعب الاتحاد، احتاج مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدرجة الممتازة لركلات الجزاء الترجيحية لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة اللأولى 4-1.

وقاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني ورياض محرز ليستر سيتي إلى الفوز على ليدز يونايتد 3-1 بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و88 بعد أن سبقهما زميلهما النيجيري كليتشي ايهيناتشو (30)، علما بأن ليدز افتتح التسجيل بواسطة بابلو هرنانديز (26).



وحقق بريستول سيتي من الثانية مفاجأة بتغلبه على كريستال بالاس من الممتازة 4-2، في حين فاز بورنموث على ميدلزبره 3-1.