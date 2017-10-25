عقدت مباحثات إيرانية روسية, يوم الأربعاء, حول الملف السوري والمباحثات المقررة في أستانا والتطورات المتعلقة بمناطق "خفض التوتر".

وذكرت وكالة انباء (ارنا) أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري، بحث مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرينتيف، "أحدث التطورات السورية وجدول أعمال اجتماع آستانا 7".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت يوم الخميس، أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن الأزمة في سوريا، ستعقد يومي 30-31 تشرين الأول الجاري.

وأفاد مساعد وزير الخارجية الإيرانية عبر حسابه على التلغرام، أن "كبار مفاوضي البلدين في الشأن السوري بحثا أحدث التطورات المتعلقة بمناطق خفض التوتر في سوريا وتبادلا وجهات النظر حول المقترحات الجديدة لإرساء السلام المستديم فيها".

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.