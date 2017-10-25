بارتفاع 100 ليرة.. غرام الذهب يسجل 17600 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الاربعاء، ارتفاعه بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، حيث وصل سعر غرام الـ21 قيراط الى17600 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17600 ليرة للمبيع و17500 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 15085 ليرة للمبيع، و14985 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل امس الثلاثاء الى 17500 ليرة للمبيع و17400 ليرة للشراء. سيريانيوز

2017-10-25 13:03:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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