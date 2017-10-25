عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بدمشق، يوم الاربعاء، مسجلاً 488 ليرة.

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 491 ليرة للمبيع، و 488 ليرة للشراء.

وهبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يوم الاحد، مسجلاً 483 ليرة.

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 أيار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .

وهبطت الليرة بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعقوبات الغربية، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي, قبل تدخل المركزي واتخاذه عدة اجراءات بهدف الوصول لاستقرار الليرة.

سيريانيوز