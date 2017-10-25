بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير , يوم الأربعاء, عدة ملفات من بينها الوضع السوري.

ونقلت وسائل اعلام عن بوتين قوله, خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في موسكو, "ناقشنا الأوضاع في سوريا وضرورة القضاء على الإرهاب وتعزيز الجهود للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة فيها”.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

و أكد الرئيس الروسي ونظيره الألماني على ضرورة إزالة "سوء الفهم" في العلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، شهدت تدهورا على خلفية الأزمة الأوكرانية في عام 2014.

ويأتي لقاء بوتين والرئيس الألماني بالتزامن مع مساعي دولية لتسوية الأزمة السورية, عبر عقد اجتماع استانا و إقامة مفاوضات سورية مباشرة , بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف المقبل.