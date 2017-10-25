لقي شخصان مصرعهما, يوم الأربعاء, في حادثة إطلاق نار داخل جامعة في ولاية لويزيانا الأميركية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن المتحدث باسم الجامعة ويل ساتون ان "الضحيتين هما الطالب في الجامعة ايرل اندروز (23 عاما) وصديقه مونكيياريوس كولدويل (23 عاما) ".

وتحدثت تقارير ان اطلاق النار بدأ بعد مشادة داخل احد المهاجع.

من جهتها, نقلت شبكة (ايه بى سي نيوز) الأمريكية عن عمدة مقاطعة لنكولن, الواقعة شمال ولاية لويزيانا مايك ستون قوله ان " الجاني تمكن من الفرار من موقع الحادث، وإن الشرطة المحلية تقوم في الوقت الراهن بجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لاعتقاله، حيث يعتقد أنه ليس طالبا في جامعة جرامبلنج".

ووقع حادث اطلاق النار قرب مهجع الطلاب في جامعة غرامبلينغ ستيت، وهي معهد حكومي يرتاده السود تاريخيا، في شمال الولاية.

وشهد الشهر الجاري حادثتين مشابهتين, حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب رابع، إثر هجوم مسلح وقع قرب حرم جامعة كولورادو الأمريكية, كما وقعت حادثة اطلاق نار في جامعة هوارد في واشنطن.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.