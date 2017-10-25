افاد مسؤولون حكوميون امريكيون ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت ان تؤجل مؤقتا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها "عالية المخاطر", في مذكرة ارسلتها الى الكونغرس الامريكي.



وذكرت وسال اعلام انه جاء في المذكرة "لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة على وجه الخصوص تعتبر عالية المخاطر"، مضيفة أن "الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوما لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة".

وتأتي هذه المذكرة قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين, حيث ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.

واضافت المذكرة أن "عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج".





وجاءت المذكرة بعد ان انتهت الفترة التي حددها الرئيس الامريكي ترامب وهي حظر دخول اللاجئين بشكل مؤقت لمدة 120 يوما ، حيث انتهت هذه المدة أمس الثلاثاء.



ووقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي استقبال 45 ألف لاجئ, كحد أقصى خلال السنة المالية 2018, ليتسنى للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء, بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض.

وخضع في شباط عام 2017 أكثر من 300 شخص أدخلوا إلى الولايات المتحدة كلاجئين لتحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بسبب الاشتباه بعلاقات تربطهم بأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما وافق، في العام السابق، على استقبال 110 آلاف لاجئ، لكن ترامب وعد بعد توليه الرئاسة بخفض هذا العدد إلى 50 ألفا، وأصدر قرارا بتعليق برنامج استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما لإتاحة المجال أمام المزيد من إجراءات فحص الطلبات.

وسمحت المحكمة العليا الأمريكية في حزيران الماضي بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بينها سورية وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.



وكان الأمر التنفيذي فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.

سيريانيوز