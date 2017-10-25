كشف رئيس وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" نصر الحريري, يوم الثلاثاء, انه سيعرض عدة رسائل, خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية, رسائل حول ملفات تخص الشأن السوري.

وأوضح الحريري, في تصريحات نشرها موقع الائتلاف الالكتروني, انه سيحمل للجانب الأمريكي رسائل خاصة حول ملفات الحرب على الإرهاب وملفات الرقة وإدلب ودير الزور, بالإضافة لملف الاستفراد الروسي بالحل السوري، وآخر المستجدات والتطورات على الساحة".

كما تتضمن الرسائل, بحسب الحريري, ملف" التحركات الروسية، التي تهدف إلى خلق مسار بديل وبعيد عن جنيف والأمم المتحدة، والقرارات الدولية، وعملية الانتقال السياسي".

وتعد روسيا إحدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

ويعتزم الحريري "إبلاغ الإدارة الأميركية بوجود معارضة حقيقية قادرة على قيادة الانتقال السياسي في سوريا".

ويزور الحريري الولايات المتحدة الأميركية بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب, حيث بين رئيس الهيئة أن زيارته " تشمل عدة ولايات، إضافة إلى نيويورك والعاصمة واشنطن".

وشدد الحريري على أن المعركة مع النظام السوري "معركة سياسية بامتياز، داعياً الى " وقف كامل لإطلاق النار من أجل الوصول على حل سياسي، ، وتحقيق انتقال سياسي، لا وجود للأسد في بدايته، بل ومحاكمته".

واتهم الحريري الأسد "بعرقلة محاربة الإرهاب و تحقيق الانتقال السياسي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعودة مؤسسات الدولة في سوريا إلى الحياة".

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, عبر عقد اجتماع استانا وإقامة مفاوضات سورية مباشرة, بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف.