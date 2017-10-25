واصل الجيش النظامي, يوم الأربعاء, عملياته العسكرية في مدينة ديرالزور وريفها, محققاً السيطرة على كامل حي الصناعة من تنظيم "داعش".

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, ان "الجيش النظامي خاض خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" في حي الصناعة بديرالزور تمكن بعد ذلك من إحكام السيطرة الكاملة على الحي".

وأضافت أن "الجيش قام بتمشيط الحي بشكل كامل ووضع نقاط تمركز جديدة داخل الحي تمهيداً للبدء بعمليات جديدة ضد "داعش" في الأحياء المجاورة".

وتابعت الوكالة, أن "الجيش نفذّ عمليات دقيقة على محاور تحرك عناصر "داعش" في أحياء الحميدية والجبيلة والرشدية والشيخ ياسين وكنامات وخسارات في ديرالزور, وسط قصف من الطيران الحربي على مواقع التنظيم في قرية حويجة صكر بالريف الشرقي لديرالزور".

وكان الجيش سيطر أمس على عدد من النقاط داخل بلدة محكان جنوب شرق مدينة الميادين على اتجاه مدينة البوكمال آخر أكبر معاقل التنظيم في دير الزور.

واستعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

ولايزال الجيش النظامي يواصل معاركه في مدينة حويجة صكر حيث حقق تقدما في المنطقة, وسيطر على عدد من النقاط والمباني.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

سيريانيوز