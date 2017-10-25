أعلن الجيش العراقي, يوم الأربعاء,أن قواته تستعد لتنفيذ هجوم لاستعادة آخر رقعة من الأراضي العراقية, والتي لا تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" لطرده من الحدود مع سوريا.

وجاء في بيان من قيادة العمليات المشتركة في بغداد, ونشرته وكالة (رويترز), أن "القوات الجوية العراقية أسقطت منشورات على منطقة القائم وراوه عند الحدود الغربية تقول “قواتكم الأمنية حسمت الموقف وحررت كل مناطق العراق التي تجرأ الدواعش على تدنيسها يوما في غفلة من الزمن".

وكان قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، أعلن، الأسبوع الماضي، اقتحام الموقع الأخير لتنظيم "داعش" ، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت القوات العراقية، بعدها، عن استعادة قضاء الحويجة بشكل كامل، من يد مسلحي تنظيم "داعش "، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة.

وحققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" في الفترة الاخيرة , حيث نجحت في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى والحويجة , ولم يعد في قبضة التنظيم سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.

كما خسر "داعش" في سوريا مساحات واسعة من أراضيه والتي كانت خاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ابرز معاقله, بعد عمليات عسكرية شنها المقاتلون الاكراد, بدعم من التحالف من جهة, و الجيش النظامي, المدعوم من روسيا من جهة اخرى.

ويحاول مقاتلو تنظيم "داعش"، مغادرة سوريا والعراق، وتحويل أموالهم إلى مناطق أخرى، على وجه الخصوص إلى جنوب شرق آسيا, بحسب ما اعلنته لجنة مجلس الأمن الدولي لشؤون تدابير مكافحة الإرهاب.

سيريانيوز