دخل الرئيس البرازيلي ميشيل تامر المستشفى, يوم الأربعاء, اثر تعرضه لوعكة صحية.

وأفادت قناة "غلوبو" البرازيلية، نقلا عن مصادر مقربة من مكتب تامر, بأن رئيس البرازيل تم نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن "هذا الإجراء تم اتخاذه عقب التدهور الحاد لحالة الرئيس الصحية".

وتحدثت أنباء ان الرئيس البرازيلي يعالج في المشفى العسكري في العاصمة برازيليا, لإجراء فحوص طبية ولتلقي العلاج بعد أن شخص طبيبه وجود عائق في جهاز الإطراح لديه يسبب له الألم.

وكان مسؤولون برازيليون كشفوا، منذ أسبوعين، أن الأطباء حددوا أن رئيس البلاد، البالغ 77 عاما , يعاني من مرض الحصار الجزئي للشريان التاجي.