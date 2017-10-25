كشفت مصادر أمنية تركية, يوم الأربعاء, ان أكاديمية الشرطة التركية تدرب 5 آلاف و631 سوريا للعمل كشرطيين بالمناطق المحررة في إطار عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية, عن المصادر, لم تسمها قولها, ان "هذا العدد من السوريين خضعوا للتدريب في 5 مدارس تابعة لأكاديمية الشرطة التركية".

وأشارت إلى أن الهدف من التدريبات هو "تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق "درع الفرات"، ومدينة "أعزاز" بريف محافظة حلب".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن 20 في المئة من إجمالي هؤلاء السوريين شاركوا في التدريبات تحت إشراف شرطة العمليات الخاصة التركية.

وبعد التدريبات التي انطلقت في كانون الأول الماضي، بدأ السوريون مهامهم في مدن "الباب" و"أعزاز" و"جرابلس" و"جوبان باي".

وأكدت المصادر الأمنية أن "العناصر المدربة من قبل شرطة العمليات الخاصة التركية، ستقوم بمهامها بالمناطق المذكورة كـ "قوات خاصة ".

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام الماضي, في اطار عملية "ردع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار الماضي.

و تواصل تركيا إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا إلى محافظة ادلب, فيما بدأ الجيش التركي بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب ، تطبيقاً لاتفاق استانا, والذي تم التوصل اليه الشهر الماضي.

كما انشا الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ، تضم 80 جندياً دخلوا إلى الأراضي السورية.

سيريانيوز