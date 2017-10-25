وضع برشلونة حامل اللقب قدماً في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على مضيفه ريال مورسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) بنتيجة 3 صفر في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ودخل فالفيردي مدرب برشلونة بغياب أبرز نجوم فريقه وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وتير شتيغن وأندريس انييستا وباولينيو وجيرارد بيكيه وخوردي البا، ودفع بمجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر مع الفريق، وذلك من أجل الحكم عليهم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني أضاف جيرارد دولوفيو الهدف الثاني في الدقيقة 52 وتبعه خوسي أرناييز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.



ووضع إشبيلية نفسه في موقف جيد بفوزه الكبير على مضيفه قرطاجنة من الدرجة الثالثة 3-صفر.



وعاد آلافيس وصيف بطل الموسم الماضي بفوز ثمين من أرض مضيفه خيتافي بهدف وحيد سجله المهاجم الفنزويلي كريستيان سانتوس في الدقيقة 87.



وحذا فالنسيا حذو آلافيس وعاد بفوز غال 2-0 على حساب مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية، وقلب نومانسيا من الدرجة الثانية الطاولة على ضيفه ملقة من الأولى محولاً تخلفه بهدف إلى فوز بهدفين، كما فاز ريال بيتيس على مضيفه قادش بهدفي سيرجيو ليون (6 و54) مقابل هدف أليكس (21).