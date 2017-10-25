سورية إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام بنهائيات بطولة آسيا الأولمبية اخبار الرياضة شارك

أوقعت قرعة نهائيات بطولة آسيا الأولمبية لكرة القدم التي سحبت في مدينة تشانغزهو الصينية منتخب سورية في المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام. وضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين المضيفة وقطر وأوزبكستان وعمان في حين جاء منتخب اليابان حامل اللقب في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الديمقراطية وتايلاند وفلسطين وضمت المجموعة الثالثة العراق والسعودية والأردن وماليزيا.



وبحسب نظام سحب القرعة تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربعة مستويات وذلك بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2016 في قطر.



وكان منتخب سورية تأهل إلى النهائيات التي ستقام في الصين خلال كانون الثاني القادم بعد حلوله بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات بعد فوزه على الهند 2-صفر وتعادله مع قطر 1-1 ومع تركمانستان سلبا فحصد 5 نقاط بعد قطر صاحبة المركز الأول برصيد 7 نقاط. سيريانيوز 2017-10-25 15:56:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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