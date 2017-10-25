وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء, إلى العاصمة القطرية الدوحة, في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البدين.

وذكرت وكالات أنباء أن شويغو وقع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، "اتفاقا حول التعاون العسكري-التقني بين حكومتي روسيا وقطر".

وقال شويغو، في بداية اجتماعه مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية "آمل في أن تسهم محادثاتنا اليوم في زيادة تعزيز تعاوننا في المجال العسكري المجال العسكري التقني"

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى في التاريخ التي يقوم بها وزير دفاع روسي إلى دولة قطر.

وجاءت الزيارة بعدما قام وزير الدفاع القطري بزيارة إلى روسيا في آب الماضي, حيث التقى الجانب الروسي, وتم بحث التطورات السورية.

وقررت قطر, منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات, السعي لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع موسكو.