تمكنت القوات العراقية, يوم الأربعاء, من استعادة السيطرة على منفذ "ربيعة" الحدودي مع سوريا، إثر انسحاب مسلحي "حزب العمال الكردستاني" إلى الأراضي السورية.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربا، في تصريحات نشرتها قناة (السومرية) ان "القوات العراقية أحكمت سيطرتها على منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا, حيث جرت عملية استعادة المنفذ بصورة رسمية بعد إعادة القوات انتشارها في ناحية ربيعة منذ فترة".

من جهته, اشار العقيد في الجيش العراقي، حسن رضا، في تصريح لوكالة (الاناضول)، الى أن "قوات عراقية تابعة للفرقة 15 في الجيش العراقي، تمكنت من السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي، شمال غرب الموصل ".

وأوضح رضا أن القوات العراقية سيطرت على المعبر "بعد أن طلبت من مسلحي (ب ي د) الانسحاب إلى الجانب السوري (معبر اليعربية)، وهو ما حصل بالفعل".

وأضاف أن "القوات العراقية انتشرت داخل المنفذ الحدودي، والمغلق منذ حزيران 2014 وتسلمت الملف الأمني فيه، بعد قرابة أسبوع من استعادتها السيطرة على ناحية ربيعة من البيشمركة".

وكان المقاتلون الاكراد سيطروا على جانبي المعبر، منذ انتزاع البيشمركة ناحية ربيعة من قبضة تنظيم "داعش" ، في تشرين الأول 2014.

ويعد المنفذ بوابة العراق الشمالية نحو سوريا.

وتصاعد التوتر بين القوات العراقية والاكراد, عقب إجراء اقليم كردستان الاستفتاء على الانفصال في 25 أيلول، حيث صوت الأكراد فيه بأعداد كبيرة، في تجاهل للضغوط التي مارستها الحكومة المركزية ببغداد.

لكن حكومة إقليم كردستان العراق تجميد نتائج استفتاء الاستقلال، والبدء بحوار مع الحكومة المركزية في بغداد, ووقف الاشتباكات بين الطرفين, فيما لم تُصدر حتى الآن الحكومة المركزية في بغداد ردا على العرض .

واستعاد الجيش العراقي الشهر الجاري محافظة كركوك و خانقين وجلولاء في ديالى وعلى قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل الموصل في محافظة نينوى شمال العراق.