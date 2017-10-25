تمكنت, يوم الاربعاء, شاحنات أممية وتركية, محملة بالمساعدات الانسانية, من الدخول الى محافظة ادلب, عبر معبر (جيلوه غوزو) الحدودي بولاية "هاتاي" جنوبي تركيا, والمقابل لمعبر "باب الهوى" في الجانب السوري

وأوضحت وكالة انباء (الاناضول) أن" 10 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تركية دخلت سوريا في طريقها إلى محافظة إدلب، بإشراف الهلال الأحمر التركي".

كما افادت الوكالة "بعبور 14 شاحنة اخرى، محملة بالمساعدات الأممية في طريقها إلى السوريين في إدلب".

وتتضمن المساعدات, بحسب الوكالة, ملابس ومستلزمات طبية ومواد تنظيف، للعائلات السورية المحتاجة في إدلب والأرياف التابعة لها.

واجتازت شاحنات المساعدات الأممية، معبر "جيلفا غوزو" بمنطقة الريحانية في ولاية هاتاي، والمقابل لمعبر "باب الهوى" في الجانب السوري، وفقاً للوكالة.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها ادخال مساعدات انسانية اممية عبر تركيا الى محافظة ادلب، اذ ارسلت الامم المتحدة شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية إلى سوريا، عبر معبر جيلوة غوزو، في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر باب الهوى السوري.

وجاءت المساعدات بعد مطالبة مجموعة دول مجلس الأمن مؤخرا باتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا, في وقت وصفت الأمم المتحدة ومنظمات انسانية الوضع الانساني في سوريا بأنه "صعب ومأساوي", مشيرة الى ان مئات آلاف المدنيين يعانون من الحصار ويحتاجون لمعونات.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.

سيريانيوز