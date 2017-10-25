ناقش مجلس الشعب, يوم الأربعاء, في جلسته التي عقدها, مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

ودعا عدد من أعضاء المجلس, بحسب وكالة (سانا), إلى تعديل بعض مواد القانون, إلى جانب صيانة حقوق الاطباء المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات , ولاسيما الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والعجز وتعويض نهاية الخدمة والوفاة وغيرها وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية".

ووافق أعضاء المجلس على ان “يتمتع الاطباء البيطريون خلال تأديتهم خدمة العلم متطوعين أم خدمة الزامية بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الأطباء البيطريين كالمشاركة في اجتماعات الهيئات النقابية والانتخاب والترشح.

وصدر مرسوم تشريعي عام 2014 بتعديل الفقرة (ج) من المادة الأولى والفقرة (ج) من المادة 24 من المرسوم الخاص حول إحداث نقابة الأطباء البيطريين والصادر في عام 2002.

يشار إلى ان الرئيس بشار الأسد اصدر في عام 2002 مرسوم رقم 42 المتضمن إحداث نقابة الأطباء البيطريين.