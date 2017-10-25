سقطت يوم الاربعاء 7 قذائف هاون على ضاحية الاسد بريف دمشق تسببت بالحاق اضرار مادية دون وقوع اصابات بين المواطنين.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ضاحية الاسد السكنية ب7 قذائف هاون ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وتقول مصادر رسمية ان المجموعات انتهكت مرات عديدة المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية منذ توقيعه في تموز الماضي عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق وريفها.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.