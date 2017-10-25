كشف النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاربعاء, عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارة سورية خلال الفترة المقبلة لطرح مشروع رؤية العراق للمنطقة، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي لم يعترض على الزيارة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن جعفر قوله إن "هدف الزيارة عرض رؤية العراق في تصفير الأزمات ودعم الاستقرار والأمن بالتعاون مع دول الجوار.

وأضاف أن «سورية جزء مهم في ملف مكافحة الإرهاب ولا يمكن التغاضي عن دورها»، موضحاً أن "طرح المبادرة في سورية بعد تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن، يسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول كافة على رغم اختلاف اهدافها".

وأشار جعفر إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تمانع مطلقاً زيارة العبادي إلى سورية واللقاء بالرئيس بشار الأسد"، معتبرا أن "بقاء الأسد بات ضرورة ملحة للولايات المتحدة".

واستقبل الرئيس بشار الأسد، في ايار الماضي، فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، مبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, نقل خلالها رسالة تضمنت التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سورية والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية، وخصوصا ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم "داعش" على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، هذا الشهر أن العراق سيتعاون مع القوات السورية النظامية لضبط الحدود المشتركة في المرحلة المقبلة، وفيما أشار إلى أن قوات الحشد ركيزة أساسية لقوة الدولة.

سيريانيوز