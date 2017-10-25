أفاد مصدر في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يوم الأربعاء، بأن طهران تبحث مسألة إنشاء قناة تلفزيونية خاصة في سوريا باسم "العالم سوريا".

ونقلت وكالة سبوتينك الايرانية عن المصدر قوله انه "يتم بحث إنشاء قناة إيرانية باسم العالم سوريا، وهي قناة خاصة بالشؤون السورية، ستبث باللغة العربية من طهران ".

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت القناة الجديدة ستتبع بإدارتها لقناة العالم.

وتأتي القناة تيمنا باسم قناة "العالم" الإيرانية، التي تبث من طهران، والتي تمتلك استوديوهات لها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عبد العلي عسكري، قد زار دمشق في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على رأس وفد إعلامي إيراني، والتقى بعدد من المسؤولين السوريين وبحث معهم التعاون الإعلامي بين البلدين.

يشار الى ان ايران من اهم الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا وسياسيا واقتصاديا.