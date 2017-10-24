أعلن متحدث باسم "قوات سوريا الديموقراطية", يوم الثلاثاء ، ان 14 شخصا قتلوا في انفجار الغام في مدينة الرقة، من مخلفات تنظيم (داعش) وذلك منذ تحريرها قبل أسبوع من التنظيم.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم (قسد) مصطفي بالي، قوله إن "9 مدنيين لقوا مصرعهم بحلول نهاية الأسبوع الماضي"، مؤكدا ان "القوات أغلقت المدينة أمام الأهالي الراغبين في العودة إلى منازلهم في الرقة المدمرة، لكن هناك من المدنيين من يتسنى لهم التسلل إليها".

واوضح بالي ان "عمليات نزع الالغام بدأت رسميا الثلاثاء، وان خمسة اشخاص اخرين قتلوا ايضا نتيجة الالغام، ثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية وتقنيان لقوا حتفهم اثناء قيامهم بعملهم".

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الرسمي على الانترنت، المدنيين من العودة إلى منازلهم إلى حين الانتهاء من إزالة الألغام، موضحة أن إزالة الألغام من المدينة ستستغرق وقتا، بسبب كثرتها وأنواعها المختلفة التي تتطلب مساعدة من منظمات خارجية لإزالتها.

وكانت الأمم المتحدة اعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء حياة وسلامة النازحين من أهالي الرقة الراغبين في العودة إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن، بسبب سوء ظروف معيشتهم في مراكز الإيواء.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف, يوم الثلاثاء الماضي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاءت العملية بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد", والتحالف الدولي, بقيادة واشنطن.