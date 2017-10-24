أعلنت السلطات التركية, يوم الاثنين, ضبط 171 مهاجرا سوريا غير شرعي حاولوا التسلل إلى أوروبا في عمليتين منفصلتين بمدينة باليكسير غربي تركيا.

وأفاد مكتب محافظ المدينة في بيان, أن قوات الدرك التركية ضبطت 47 مهاجرا سوريا بينهم 21 طفلا كانوا في حافلة صغيرة بمنطقة (بادافوت تيكيف).

وأضاف البيان, انه تم اعتقال شخصين آخرين خلال العملية الأمنية بتهمة تنظيم رحلات غير قانونية للمهاجرين.

وفي عملية أخرى أوقفت قوات الدرك بمنطقة كوجوكوي في باليكسير أيضا 124 مهاجرا سوريا غير شرعي بينهم 61 طفلا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بطريقة غير قانونية.

وتعد المدن التركية المطلة على بحر ايجة نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين للعبور إلى الدول الأوروبية خاصة مع بداية الأزمة السورية في عام 2011.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات على الحدود البرية وفي بحر ايجة ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية.

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

سيريانيوز