الحكومة تقر مشروع موازنة 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة منها 700 مليار لدعم الطاقة الكهربائية الاخبار المحلية شارك

أقر مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للاستثماري بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.

وناقش المجلس, في جلسته الأسبوعية, خلال الجلسة بيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للإنفاق الاستثماري. ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ 657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية بـ 700 مليار ليرة سورية, بحسب الحكومة. يشار الى ان موازنة 2017 صدرت بالقانون رقم 24 لعام 2016 حيث حدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية. يشار الى ان موازنة عام 2018 هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن بالليرة السورية. سيريانيوز

2017-10-24 13:19:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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