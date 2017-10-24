اعلن برلمان كردستان، يوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان العراق لمدة 8 أشهر.

وحضر 68 نائبا من اصل 111 نائبا في البرلمان، حيث صوت 60 منهم لصالح تمديد عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما صوت 8 نواب بـ"لا" للتأجيل.

وكانت اللجنة الانتخابية في كردستان اعلنت الاثنين تأجيل الانتخابات المقررة مطلع الشهر القادم, بسبب "عدم تقديم الأحزاب السياسية مرشحيها".

ومن المتوقع أن تواصل كل من رئاسة الإقليم الحالية، التي يتولاها منذ العام زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود بارزاني، والبرلمان، الذي انتخب عام 2013، عملهما حتى إجراء انتخابات جديدة.

يشار الى أن المهلة الأولى المحددة للتقدم بمرشحين انتهت الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى أمس الاثنين.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الجيش العراقي على مدينة كركوك وعقب شهر من الاستفتاء على الانفصال الذي أجراه اقليم كردستان في 25 أيلول، حيث صوت الأكراد فيه بأعداد كبيرة، متجاهلين الضغوط التي مارستها الحكومة المركزية ببغداد، وتهديدات تركيا وإيران، وتحذيرات دولية من أن الاستفتاء قد يشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

سيريانيوز