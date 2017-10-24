أعلن قيادي في "الجيش السوري الحر" يوم الثلاثاء, أن وفد الفصائل تلقى دعوات للمشاركة في الجولة السابعة من محادثات أستانا حول سوريا.

وفي تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية، قال فاتح حسون، القائد العام لحركة تحرير الوطن، عضو وفد فصائل المعارضة المسلحة "تلقينا الدعوات عبر الأخوة الأتراك، ولدينا اجتماعات تنسيقية معهم قبل أستانا".

وحول تشكيلة وفد الفصائل إلى أستانا, أوضح حسون أنه "ذات الطاقم السابق الذي شارك في أستانا 6 دون زيادة أو نقصان .. برئاسة أحمد بري رئيس أركان الجيش الحر".

وبخصوص جدول أعمال الجولة السابعة, قال حسون "إلى الآن لا نعرف جدول الأعمال، بعد 3 أيام سنذهب إلى اجتماع تنسيقي في إسطنبول وحينها سنعرف جدول الأعمال، على الأغلب سيكون موضوع المعتقلين هو الطاغي على الساحة حاليا ".

وردا على سؤال إن كان هذا يعني أن موضوع المعتقلين سيكون هو الموضوع الرئيس, قال حسون " نعم، لأنهم هكذا وعدونا في الجولة السادسة أن موضوع المعتقلين سيكون هو الأساس".

وأشار القيادي في الجيش الحر، إلى أن وفد فصائل المعارضة المسلحة سيقدم ملفات تتعلق بالمجازر في سوريا، وخاصة "المجزرة الأخيرة التي حصلت في القريتين منذ 3 أيام ", والتي حمّل القيادي "النظام و "داعش" معا المسؤولية عن وقوعها."

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوم الاثنين, أن "داعش" قتل 128 شخصا على الأقل في بلدة القريتين بوسط محافظة حمص على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن ينتزع الجيش السوري السيطرة على البلدة يوم السبت, مشيراً إلى أن داعش اتهمت المدنيين بأنهم "عملاء للنظام".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت يوم الخميس، أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن الأزمة في سوريا، ستعقد يومي 30-31 تشرين الأول الجاري.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

سيريانيوز