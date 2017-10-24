إستخدمت روسيا، الثلاثاء حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية وتشجيع التوسع الشاقولي وإقامة الضواحي السكنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر.

ويمكن لتطبيق نظام التوسع العمودي، ان يوفر معروض أكبر من المساكن لعشرات الأسر، على مساحة أرض قد لا تفيد أكثر من 3 إلى 4 أسر فقط، في حالة التوسع الأفقي، ويحصل هذا عن طريق بناء عدد أكثر من الأدوار في نفس المساحة من الأرض, وبالتالي الحفاظ على الاراضي الزراعية.

وفي سياق اخر, طلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أو المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية المهمة.

يشار الى ان سورية تعتزم استيراد 8000 بقرة من المانيا اذا يعتبر هذا الامر هو الاول من نوعه منذ 29 عاما.

وستوزع هذه الأبقار على المكتتبين البالغ عددهم 2800 شخص، كما سيخصص بعض من هذه الأبقار لأسر الشهداء والجرحى، من خلال قروض ميسرة لمدة خمس سنوات.