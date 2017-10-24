لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين، يوم الثلاثاء، جراء تصادم حافلتين على طريق سريع بولاية بينانغ شمال ماليزيا.

ونقلت وكالة (شينخوا) عن مسؤول بالشرطة الماليزية قوله إن "8 اشخاص قتلوا واصيب 33 آخرين، بينهم 23 بحالة خطرة، وذلك اثر اصطدام حافلة مسرعة تقل عمالا من اندونيسيا ونيبال بحافلة أخرى متوقفة على جانب الطريق جراء فشل سائقها في السيطرة عليها".

وذكرت الوكالة ان الحافلتين كانتا تقلان عمالا من مصنعي سوني وبليكسوس في الولاية.

وكان اسوا حادث منذ اعوام وقع العام الماضي في كانون الأول، حينما انزلقت حافلة من منحدر جنوب ماليزيا، أثناء سير الحافلة من جوهور بارو إلى كوالالمبور على الطريق السريع الرابط بين الشمال والجنوب في ولاية جوهور، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 16 اخرين.

وكان حادثاً خلف 37 قتيلاً عام 2013 تم وصفه بأنه الأسوأ تعرضت له حافلة ووقع على مرتفعات جينتينج.

سيريانيوز