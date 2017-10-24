نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، اتهامات وجهت له بتوجيه ضربة لمدينة دير الزور أدت لمقتل أكثر من 12 شخصا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون إن "طائرات التحالف لم تنفذ ضربات جوية في أي جزء من دير الزور".

ولفت ديلون الى ان "التحالف يحقق في مزاعم من هذا القبيل ويحرص على تجنب سقوط ضحايا مدنيين في ضرباته في سوريا والعراق".

وكان نحو 14 شخصاً قضوا واصيب 32 آخرين يوم الاثنين، اثر غارة جوية، قال التلفزيون الرسمي أن طائرات تابعة للتحالف الدولي نفذتها.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

سيريانيوز