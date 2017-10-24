نشرة جديدة.. أسعار الخضار والفواكه بين الثبات والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا الزهرة والخيار, التي شهدت أسعارهما, انخفاضاً, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, باستثناء الرمان حيث سجل انخفاضا بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-10-24 09:27:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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