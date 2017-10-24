أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، ان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أصبح يسيطر على 5% من مساحة سوريا, بعدما كان يسيطر على 70% .

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن شويغو قوله, اجتماع لوزراء دفاع دول "آسيان" وشركاء الحوار, أن التنظيم ، قبل العمليات الجوية الروسية في سوريا كان يسيطر على 70% من الأراضي السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت الشهر الماضي ان القوات السورية طردت "داعش" من معظم أرجاء سوريا, وتمكنت من استعادة 85 % من الأراضي من التنظيم.

وأشار شويغو الى أن دعم تنظيم "داعش" على حساب النفط السوري قد "توقف عمليا".

وتحدث شويغو عن نتائج العمليات العسكرية الروسية في سوريا, وبين انه تمت "استعادة 998 مدينة وقرية، وتحرير 503 ألف منطقة بمساحة 223 كيلومتر مربع، كما تم القضاء على معظم المسلحين وبدأت استعادة الحياة السلمية في سوريا."

ولفت شويغو الى ان "القوات الجوية الروسية قضت على 948 معسكر تدريب و666 مصنعا وورشة لإنتاج الذخيرة إضافة إلى 1500 معدة عسكرية للتنظيمات الإرهابية في سوريا منذ بدء العمليات".

واشار شويغو إلى "عودة 1.21 مليون مواطن سوري إلى ديارهم منذ عام 2015، منهم 660 ألف في عام 2017 فقط".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

سيريانيوز