أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, يوم الاثنين, على ثبات سياسية مصر بشأن الأزمة السورية, في وقت أعرب عن تخوفه من انتقال عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى بلاده بعد هزائمهم في سوريا والعراق.

وقال السيسي, خلال حوار أجراه مع قناة “فرنس ٢٤”، على هامش زيارته لباريس, انه يجب الحفاظ على "وحدة الدولة , وإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا بما لا يسمح بوجود فراغ يمكن الجماعات الإرهابية من السلطة, واحترام إرادة الشعب السوري، ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا وتفعيل مؤسسات الدولة”.

واعتبر السيسي أن "الحل السياسي للأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى، وأن الشعب السوري هو المسؤول عن مستقبله في انتخابات حرة".

وحددت مصر في عدة مناسبات موقفها الثابت من الأزمة السورية المتمثلة بمكافحة الإرهاب و عدم التدخل في شؤون الآخرين، ودعم إرادة الشعوب، والحلول السلمية.

من جهة أخرى, أشار السيسي إلى أن "النجاح الذي تحقق في مواجهة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو بعض العناصر من هذا التنظيم إلى ليبيا ومصر وسيناء وغرب افريقيا”.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على جماعات مسلحة مرتبطة بداعش .

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، للاستهداف بشكل متكرر, ازدادت خلال الفترة الأخيرة في سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة تابعة لداعش المسؤولية عنها.