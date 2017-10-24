أعلنت هيئة "تحرير الشام" أن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ، تضم 80 جندياً دخلوا إلى الأراضي السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن احد المسؤولين العسكريين الهيئة حذيفة الطاهر قوله ان " 80 جندياً تركياً تقلهم آليات مصفحة، دخلوا إلى الأراضي السورية من قرية كفرلوسين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي".

وأضاف الطاهر أن " “الجنود الأتراك دخلوا لاستلام نقطة المراقبة الثانية في منطقة قلعة سمعان، والمطلة على مواقع “وحدات الحماية الكردية” في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وأشار المسؤول في الهيئة إلى أن "الجنود الأتراك دخلوا بسلاحهم الفردي، إضافة إلى رشاشين “دوشكا” وجرافات لتجهيز النقطة وبعض الناقلات الخاصة بخدمة الجنود".

وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.

وتخضع عفرين بريف حلب الشمالي لسيطرة المقاتلين الاكراد, منذ العام الماضي, وسبق ان اعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن هذه النقطة العسكرية للجيش التركي هي الثانية من نوعها في منطقة قلعة سمعان، وتقع مقابل مواقع وحدات "حماية الشعب "..

وواصلت القوات التركية ارسال قواتها الى محافظة ادلب عبر معبر باب الهوى ليل يوم الاثنين ، في تتمة لمهمة الانتشار وفق اتفاق استانا الذي تلعب فيه تركيا دور الدولة الضامنة.

ويأتي الحديث عن انشاء النقطة الثانية, بعدما بدأت تركيا بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا، الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي.