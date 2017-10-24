غرام الذهب يعاود ارتفاعه ويسجل 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعه بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، حيث وصل سعر غرام الـ21 قيراط الى17500 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17500 ليرة للمبيع و17400 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 15000 ليرة للمبيع، و14900 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل امس الاثنين الى 17400 ليرة للمبيع و17300 ليرة للشراء. ويسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها. سيريانيوز

2017-10-24 09:25:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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