اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في إدلب "اكتملت إلى حد بعيد"، مشيراً إلى عملية مستمرة في عفرين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن اردوغان قوله أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، ان "العملية العسكرية في محافظة إدلب اكتملت إلى حد بعيد، لكن الأمر لم ينته بالنسبة لمنطقة عفرين المجاورة".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق ان اعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

ويأتي تصريح أردوغان، تزامناً مع إعلان هيئة "تحرير الشام" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ، تضم 80 جندياً دخلوا إلى الأراضي السورية.

وبدأ الجيش التركي هذا الشهر إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، الأمر الذي قال إنه في اطار اتفاقات استانا، لتطبيق تخفيف التوتر بالمنطقة.

سيريانيوز