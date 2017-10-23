رفضت الحكومة العراقية دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لعودة فصائل "الحشد الشعبي" التي تدعمها إيران في معاركها ضد تنظيم "داعش" إلى "ديارها".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نقلا عن مصدر مقرب من العبادي, ونشرته وكالة (رويترز), "لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي".

وأضاف البيان, أن "الحشد الشعبي" تحت سلطة الحكومة العراقية, والمقاتلين في صفوف هيئة "الحشد الشعبي" هم عراقيون وطنيون ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال, بعد اجتماع يوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, ان الوقت قد حان لعودة قوات "الحشد الشعبي" العراقية إلى "ديارها" وكذلك عودة مستشاريها الإيرانيين لبلادهم.

وقدمت قوات "الحشد الشعبي", التي تدربها وتسلحها ايران, الدعم للحكومة العراقية في حربها ضد "داعش" في الموصل تموز الماضي, تم في نهايتها استعادة السيطرة على المدينة التي كانت معقلا للتنظيم.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة دربت عشرات الآلاف من الجنود العراقيين في إطار جهود إعادة بناء القوات المسلحة العراقية, حيث نشرت أكثر من خمسة آلاف من جنودها في العراق لتقديم دعم جوي وبري للحرب على "داعش".

وتتخوف العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية , والسعودية من تعزيز إيران لوجودها في العراق و سوريا وتنامي نفوذها في المنطقة.

سيريانيوز