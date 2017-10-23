اعتبر مقاتلون في "وحدات حماية الشعب الكردية" أن الفضل في انتصارهم على تنظيم "داعش" في الرقة يعود إلى الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا, رداَ على الانتقاد الامريكي حول رفع لافتة تحمل صورة لاوجلان خلال احتفالات بالرقة.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان مقطع مصور, نشره المكتب الصحفي لوحدات "حماية الشعب", الاحد, نسب من خلاله 7 مقاتلين الفضل لأيديولوجية أوجلان في هزيمة "داعش" بالرقة".

ورفض مقاتلون في وحدات "حماية الشعب", الانتقاد الأمريكي لاحتفالات في الرقة الأسبوع الماضي , حيث تم من خلالها رفع لافتة تحمل صورة أوجلان.

وقال أحد المقاتلين ان "كل الانتصارات والتطورات والمكاسب التي تحققت هنا كانت نتيجة معركة عظيمة استندت إلى اراء وفلسفة أوجلان , لو لم تكن قوته الأيديولوجية معنا لما عرفنا ما الذي يتعين علينا عمله في هذا الوضع ".

من جهته, قال مقاتل آخر عرف نفسه بأنه كندي ويدعى هوزان كوباني, إن موقف الحكومة الأمريكية من أوجلان "خاطئ" .

وأشار إلى أن "كتابات وفلسفة ونفوذ أوجلان كانت حاسمة للغاية في تشجيع الجنود بأيديولوجية السلام والديمقراطية التي مكنت من تحقيق هذا التحرير ".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت الثلاثاء، فرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد عناصر تنظيم "داعش".

ورفعت قوات "سوريا الديمقراطية", لافتة كبيرة عليها صورة أوجلان عقب تحرير الرقة, حيث أصبحت اللافتة سببا جديدا لغضب تركيا من دعم الولايات المتحدة لوحدات "حماية الشعب الكردية" .

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى تركيا بيانا, يوم السبت, أكدت فيه مجددا تحفظاتها المتعلقة بأوجلان, ردا على انتقاد الحكومة التركية لرفع اللافتة , مضيفة أن حزب "العمال الكردستاني" مدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية, وأوجلان مسجون في تركيا بسبب تصرفاته المتعلقة بالحزب, وهو ليس شخصا يحظى بالاحترام.

وأوجلان مسجون في تركيا منذ عام 1999 لإدانته بالخيانة, وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد في الصراع منذ أن حمل "حزب العمال الكردستاني" السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984.

سيريانيوز