استهدف الجيش التركي, يوم الثلاثاء, منطقة عفرين بريف حلب الشمالي, الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد, ما استدعى رد من قبل عناصر وحدات "حماية الشعب".

وأوضحت مصادر عسكرية لوكالة انباء ( هاوار) الكردية, ان الجيش التركي المتمركز في قلعة سمعان قصف قرية ايسكا في عفرين بالاسلحة الثقيلة, فيما ردت وحدات "حماية الشعب" على مصادر القصف

ولم تعلق مصادر رسمية تركية على هذه الانباء حتى الان.

وجاء ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى المناطق الحدودية المحاذية لسوريا

وارسلت تركيا تعزيزات عسكرية تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.

وتخضع عفرين بريف حلب الشمالي لسيطرة المقاتلين الاكراد, منذ العام الماضي, وسبق ان اعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

ويأتي الحديث عن قصف عفرين, بعدما بدأت تركيا بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا، الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي.