أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, المنبثقة عن" منصة الرياض" , يوم الثلاثاء, أن موعد إجراء مشاورات في الرياض حول تشكيلة وفد موحد للمعارضة, لا يزال قيد المناقشة, مشدداً على أنه لا مكان, للذين يدعمون بقاء الرئيس الأسد, في هذا الوفد.

ورحب مستشار الهيئة يحيى الريضي, في تصريح لوكالة (انترفاكس), "بانضمام ممثلي مجموعتي موسكو والقاهرة ضمن وفد واحد, والذين يؤيدون مصالح السوريين ويسعون لبناء سوريا حرة ".

وشدد العريضي على أن "من يدعمون الأسد, ويسعون إلى بقائه في السلطة بغض الطرف عن قتله آلاف المدنيين"، لا مكان لهم في وفد المعارضة الموحد".

وأكد العريضي أن "موعد إجراء مشاورات في الرياض حول تشكيلة الوفد لا يزال قيد المناقشة".

وبرزت دعوات دولية حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

يشار الى ان الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف ستجري في الشهر المقبل, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

سيريانيوز