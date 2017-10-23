هاميلتون يتوج بجائزة الولايات المتحدة ويقترب من لقب بطولة لعالم للفورمولا وان اخبار الرياضة شارك

اقترب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بشكل كبير لقب بطولة العالم للفورمولا وان 2017، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد، وحلول سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثانياً.

وبات هاميلتون (32 عاماً) يتقدم على منافسه الألماني بفارق 66 نقطة في الترتيب العام للبطولة، قبل ثلاثة سباقات على نهاياتها. ويمكن للسائق البريطاني أن يتوج بلقب رابع في مسيرته، في حال حلوله في أي من المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثامنة عشرة للبطولة المقررة في نهاية الأسبوع المقبل في المكسيك.



ومع حلول سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الخامس على حلبة أوستن بولاية تكساس الأميركية، ضمن فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للموسم الرابع توالياً.



وحقق هاميلتون الفوز التاسع له هذا الموسم، والـ 62 في مسيرته بعدما انطلق من المركز الأول للمرة 72 معززاً رقمه القياسي.



كما حقق هاميلتون فوزه الخامس على حلبة أوستن.



وحل ثالثاً سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، على رغم أن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن تجاوزه في اللفة الأخيرة. إلا أن منظمي السباق فرضوا عقوبة خمس ثوان على الهولندي نظراً لخرجه عن حدود الحلبة أثناء التجاوز.



وانطلق هاميلتون من المركز الأول أمام فيتل، إلا أن الأخير حقق انطلاقة قوية وتمكن سريعاً من انتزاع المركز الأول، وشرع في توسيع الفارق تدريجاً عن البريطاني. إلا أن الأخير استعاد الصدارة في اللفة السادسة. سيريانيوز 2017-10-23 18:52:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق