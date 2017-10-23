ألقت السلطات اللبنانية القبض على شخص سوري في منطقة أنفه بتهمة السرقة, كما أوقفت لبناني وسيدة من الجنسية السورية بتهم تسهيل أعمال دعارة عبر الانترنت في لبنان.

وأفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية, أن دورية من قوى الأمن الداخلي أوقفت, يوم الاثنين, السوري م.ع.م في انفه، بعد عمليات بحث وترصد، للاشتباه بقيامه بأعمال سرقة, حيث وتولت فصيلة درك شكا التحقيق.

وفي حادثة جُرمية أخرى, أفادت الوكالة الوطنية أنه صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بلاغاً تضمن معلومات تفيد بأنه "ورد على أحد المواقع الالكترونية منذ فترة، خبرا حول تسهيل أعمال دعارة عبر الأنترنت.



وأضاف البلاغ الأمني أنه بتاريخ 2/10/2017 وفي محلتي المعاملتين وطبرجا، ونتيجة المتابعة الحيثية التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكن من توقيف كل من - م.ص (مواليد عام 1989، لبناني ، - ع.ف مواليد عام 1989، سورية ),

وضبط بحوزتهما 7 أجهزة خلوية.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على التواصل مع الشبان عبر تطبيق الواتساب وإعطائهم مواعيد جنسية وهمية مقابل أرصدة (دولارات) ترسل عبر أجهزتهم الخلوية أو بطاقات تشريج، ومن ثم يعمدون إلى بيعها.



وبعد الكشف على الأجهزة الخلوية، تبين أنها تتضمن حسابات (فيس بوك وانستاغرام) وهمية لفتيات شبه عاريات وأفلام وصور إباحية.



وأشارت الوكالة الاخبارية, إلى أنه تم إيداع الموقوفان القضاء المختص بناء لإشارته, بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسبق, أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف.