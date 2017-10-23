أفادت مصادر معارضة, يوم الاثنين, أن قصفا يرجح انه إسرائيلي استهدف فصيل جهادي مرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في جنوب سوريا, ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر معارضة وناشطون, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان القصف الذي يرجح انه إسرائيلي استهدف جماعة "جيش خالد بن الوليد", في بلدة سحم الجولان بدرعا.

وتحدثت بعض المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين، بالإضافة إلى امرأتين يعتقد أنهما من زوجات العناصر في هذا الفصيل، المبايع لـ"داعش"، الذين قتلوا بالغارة.

وبلدة سحم الجولان، الواقعة غرب محافظة درعا, يسيطر عليها فصيل "جيش خالد بن الوليد", المرتبط بتنظيم "داعش".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذه الانباء.

ويأتي ذلك بعدما استهدفت إسرائيل العام الماضي عناصر في "لواء شهداء اليرموك" بعد أن أطلقوا النيران على جندي في هضبة الجولان المحتلة.

يذكر أن فصيل "جيش خالد بن الوليد" تم تأسيسه في أيار من عام 2016، ويمثل تحالفا من مجموعات إسلامية متعددة أكبرها "لواء شهداء اليرموك" الذي صنفته واشنطن تنظيما إرهابيا.

ولاتزال اسرائيل وسوريا في حالة حرب, حيث هدد عدد من المسؤولين الإسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, عقب اطلاق قذائف وصواريخ على الجولان, ما اسدعى الجيش الاسرائيلي للرد على ذلك بقصف مواقع للجيش النظامي.