وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العراق, يوم الاثنين, في زيارة مفاجئة.

ومن المقرر ان يلتقي تيلرسون خلال الزيارة رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر عبادي.

وسيبحث تيلرسون مع العبادي تطورات الأزمة السياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، خاصة تداعيات انتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المتنازع عليها, بحسب مصادر مطلعة.

وجاءت زيارة تيلرسون للعراق, بعد ساعات على رفض الحكومة العراقية دعوة تيلرسون بشان عودة فصائل "الحشد الشعبي" التي تدعمها إيران في معاركها ضد تنظيم "داعش" إلى "ديارها".

وعقد امس الاحد اجتماعاً نادراً ضم تيلرسون ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض.

وشدد تيلرسون, بعد اجتماع مع العبادي والملك سلمان, على عودة قوات "الحشد الشعبي" العراقية إلى "ديارها" وكذلك عودة مستشاريها الإيرانيين لبلادهم.

وكانت هذه الفصائل "الحشد الشعبي" ساعدت بغداد في إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" وكذلك السيطرة على مدينة كركوك التي كانت خاضعة للأكراد.

ووصل تيلرسون، يوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض, في اطار جولة له, والتي تشمل أيضا باكستان والهند وسويسرا.