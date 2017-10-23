اجتاح اعصار "لان" سواحل اليابان, مما اسفر عن سقوط اكثر من 100 مابين قتيل وجريح واجلاء الاف المواطنين والغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل خدمات القطارات.

وذكرت وسائل اعلام يابانية ان قتلى واكثر من 100 مصاب سقطوا جراء العاصفة , فيما تم اجلاء نحو 80 الف مواطن.

واوضحت هيئة الإذاعة التلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ان "130 شخص اصيبوا بشكل بسيط جراء الاعصار, فيما صدر امر باجلاء نحو 80 ألف شخص من سكان مدينة كورياما التي تبعد 200 كيلومتر شمالي طوكيو ".

من جهتها, قالت وكالة (كيودو) للأنباء إن "ما لا يقل عن شخصين قتلا أحدهما رجل يبلغ من العمر 60 عاما، كان يمر بموقع بناء عندما انهارت سقالة فوقه والآخر صياد على متن زورقه".

ووردت أنباء لوكالة (رويترز) عن "مقتل أربعة أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل خدمات القطارات بسبب الإعصار الذي حافظ على قوته حتى وصل إلى اليابسة غربي طوكيو في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت يوم الاحد إن "الإعصار " لان"، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، وصل إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا وتحرك صوب الشمال الشرقي محملا برياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة".

من جهته، افاد موقع مراقبة خطر العاصفة المدارية ان "قوة الإعصار تراجعت ليصبح عاصفة من الفئة الثانية لدى وصوله في وقت مبكر يوم الاثنين إلى طوكيو بعدما كان من الفئة الرابعة عندما ضرب شمال البلاد منذ أيام".

وبحلول بعد الظهر تراجعت قوة العاصفة إلى مستوى منخفض مداري وانتقلت إلى المحيط الهادي شرقي جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وتسبب الاعصار بالغاء نحو 350 رحلة طيران وتعطل خدمة القطارات في منطقة كبيرة باليابان .

وكان اقوى اعصار ضرب اليابان عام 2013، وادى الى انزلاقات كبيرة للتربة في جزيرة اوشيما جنوب طوكيو واسفر عن قتلى , وفي 2011 سقط عشرات القتلى جراء عاصفة ضربت البلاد.

سيريانيوز