اتهم التلفزيون السوري, يوم الاثنين, طيران التحالف الدولي باستهداف مدينة دير الزور, ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى, في صفوف المدنيين.

وأوضح التلفزيون ان " طائرات تابعة للتحالف الدولي نفذت ضربة جوية على حي القصور بدير الزور , أسفرت عن مقتل 14 مدنيا وإصابة 32 آخرين."

ويخضع حي القصور بمدينة دير الزور, تحت سيطرة النظام السوري.

من جهته, ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ”طائرات حربية لم يعلم هويتها نفذت الضربة مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

من جهته, أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، " بمقتل 14 شخصا وإصابة 32 آخرين بسقوط صاروخ على حي القصور بمدينة دير الزور".

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول, بدعم جوي روسي، من فك طوق الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم "داعش"، منذ ثلاث سنوات.

وعلق المتحدث باسم التحالف الكولونيل رايان ديلون لكالة (رويترز), على الانباء, وقال ان التحالف "سيتحقق من التقارير".

و أضاف أنه "لا يوجد سبب لأن تنفذ طائرات التحالف ضربات جوية في مدينة دير الزور لأن قوات سوريا الديمقراطية لا تقاتل هناك".

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".