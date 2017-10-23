واصلت القوات التركية ارسال قواتها الى محافظة ادلب عبر معبر باب الهوى ليل يوم الاثنين ، في تتمة لمهمة الانتشار وفق اتفاق الاستانة الذي تلعب فيه تركيا دور الدولة الضامنة.

ونقل نشطاء وصحفيون صورا ومقاطع فيديو لقافلة جديدة من القوات التركية تدخل من معبر باب الهوى وتتوجه الى ريف حلب الغربي وحدود ريف ادلب الشمالي حيث بدأت تركيا بانشاء نقاط مراقبة هناك.

ويقضي اتفاق ضم ادلب الى مناطق "خفض التوتر" في سوريا بنشر قوات الدول الضامنة ( روسيا ، تركيا ، ايران ) في منطقة ادلب التي تضم محافظة ادلب وجزء من ريف حلب واللاذقية وحماة.

وظهر في الفيديو عشرات السيارات التي تسير في رتل طويل ليلا قال نشطاء عبر صفحاتهم بانها تابعة للقوات التركية.

وعانت محافظة ادلب على مدى سنوات من القصف من قبل قوات النظام بعد ان خرجت عن سيطرته مما ادى الى مقتل وجرح الالاف وتوقف عجلة الاقتصاد وتراجع الحالة المعيشية للسكان.

وتشكلت في المنطقة فصائل مسلحة متناحرة تحمل اجندات مختلفة لعبت دورا كبيرا في ادارة المناطق المدنية بشكل منفرد دون ان تنضوي في جسم اداري واحد.

ونص البيان الختامي للجولة السادسة من استانة عاصمة كازخستان الذي عقد منتصف ايلول الماضي بحضور وفدي النظام والمعارضة، ان يتم اعلان ادلب منطقة "خفض توتر" ويناط للدول الضامنة مهام تثبيت وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والعمل على تحسين الوضع المعيشي للسكان وصولا الى دفع عملية التفاوض السياسي حول حل نهائي لللازمة المستمرة منذ 6 سنوات في البلاد.

وتوقف القصف على مناطق ادلب بشكل شبه كامل منذ بدء دخول القوات التركية الى المحافظة قبل 10 ايام.