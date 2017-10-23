تمكنت الأمم المتحدة مجدداَ, يوم الاثنين, من إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة ادلب, عبر تركيا.

وذكرت وكالة انباء (الأناضول) أن " 18 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية توجهت إلى سوريا، عبر معبر جيلوة غوزو، في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر باب الهوى السوري".

وتتضمن المساعدات, بحسب الوكالة, احتياجات أساسية للسوريين النازحين إلى ريف إدلب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال مساعدات إنسانية أممية عبر تركيا الى محافظة ادلب.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.