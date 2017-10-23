النجم البرتغالي رونالدو يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم متفوقاً على ميسي ونيمار اخبار الرياضة شارك

حصد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم من الإتحاد الدولي (فيفا) في حفل جوائزه The Best.

واستمر رونالدو (32 عاماً) بالهيمنة على جائزة أفضل لاعب في العالم 2017 مكرراً ما فعله في العام الماضي، عندما حصل على مكافأة قيادة البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً.



وخطف رونالدو الأضواء من ميسي ونيمار نظراً لدوره الكبير في فوز ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بينما كان كأس إسبانيا نصيب ميسي ونيمار مع برشلونة قبل رحيل الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بصفقة بلغت 222 مليون يورو.



وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها العام الماضي أيضًا، متفوقًا على الأرجنتين ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، وقام الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا، والبرازيلي رونالدو بتسليم كأس الجائزة للاعب البرتغالي.



يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك في جعبته 4 كرات ذهبية، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.



وسلم الجائزة للدون البرتغالي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وأعلن عن فوزه الأسطورتان الأرجنتينية مارادونا والبرازيلي رونالدو. سيريانيوز 2017-10-23 18:59:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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