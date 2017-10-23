شكك ضباط في الجيش الإسرائيلي, يوم الاثنين, باتهام وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لحزب الله بأنه المسؤول عن عمليات استهداف الجولان بالصواريخ والقذائف انطلاقاً من الجانب السوري.

وقال مصدر مقرب من ليبرمان , في تصريح لوكالة (رويترز) ان ” وزير الدفاع تحدث بناء على تقديره وتقييمه هو“.

من جهتها, نقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في قوات الدفاع الإسرائيلية قولها ,”ليس لدينا معلومات تدعم تصريح ليبرمان التي تزعم أن الخلية (المسؤولة عن القصف من سوريا) يديرها أفراد من حزب الله“.

ولم يرد مكتب ليبرمان على الفور على التصريحات التي تناقض كلامه.

كما لم يعلق "حزب الله" على الاتهامات الصادرة من ليبرمان>

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان, يوم الاثنين, وجه رسالة للرئيس بشار الأسد, بخصوص استهداف الجولان بالصواريخ, مشيرا إلى أن القذائف الأخيرة التي أطلقت تمت بأوامر من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله, دون علم النظام.

وجاء الاتهام عقب اعلان الجيش الإسرائيلي, صباح السبت, انه قصف 3 مواقع للجيش النظامي في القنيطرة, رداً على سقوط قذائف على الجولان, مصدرها الجانب السوري, في حين اتهمت قيادة الجيش "ارهابيين" بايعاز من اسرائيل باطلاق هذه القذائف, لإعطاء ذريعة للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عدوانه على سوريا.

كما سبق ان قصف الجيش الإسرائيلي منذ ايام موقعا عسكريا سوريا في منطقة قوس السنديانة في ريف القنيطرة فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات.

وهدد رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, في وقت سابق من الشهر الجاري, باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, عقب استهداف الطيران الاسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".